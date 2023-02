Appello in difesa della bistecca "Merita il bollino europeo di qualità come la pizza di Napoli e l’amatriciana"

Non è solo un piatto tipico locale, ma incarna il simbolo stesso della tradizione e della cultura enogastronomica di Firenze e della Toscana. Per questo la Bistecca alla Fiorentina merita di essere riconosciuta come “Specialità tradizionale garantita”, ovvero tra i piatti caratterizzati da composizioni o metodi di produzione tradizionali. È quanto sostiene l’Accademia della Fiorentina che ha richiamato a Firenze personalità ed esperti nel campo della cultura, dell’agricoltura e dell’etica. Attualmente non sono molti i prodotti italiani che hanno ottenuto il riconoscimento Stg, fra questi la pizza napoletana e l’Amatriciana tradizionale. L’Accademia della Fiorentina è un’associazione culturale che da oltre 30 anni celebra la Bistecca alla Fiorentina, secondo i canoni della più autentica tradizione.