Appello di Betori a Firenze: "Preghiamo per Kataleya"

La generosità senza calcoli, come quella del martire San Lorenzo, "si trova oggi a doversi misurare con l’insinuazione che nella solidarietà si possano o addirittura si debbano introdurre delle priorità, che ci si possa dimenticare di qualcuno, che la povertà dell’altro sia una minaccia ai miei diritti". Sono parole del cardinale arcivescovo Giuseppe Betori, nell’omelia pronunciata ieri nella basilica di San Lorenzo, per la solennità del co-patrono di Firenze.

E come per la festa di San Giovanni non è mancato un riferimento a Kataleya: "Ciò che è in gioco in tutto questo è il riconoscimento della dignità della persona umana, che va riconosciuta in ogni istante dell’esistenza, dal concepimento alla morte naturale, includendo ovviamente anche le situazioni di pericolo in cui guerre, fame e ingiustizie gettano tanti uomini e donne nel mondo; situazioni di pericolo che sono ben presenti anche tra noi, dove si sviluppano in particolare sacche di marginalità, contesti in cui si consumano tragedie come quella della piccola Kata, che sentiamo doveroso ricordare a due mesi dalla scomparsa, rinnovando preghiere per il suo ritrovamento". Fin dall’indomani della sparizione la chiesa fiorentina si era stretta alla famiglia, che si riconosce anche in una confessione diversa dalla cattolica. Nella chiesa di Santa Maria Maddalena dei Pazzi padre Juan Manuel Núñez Rubio, Cappellano della comunità latinoamericana ha celebrato la consueta messa domenicale in spagnolo in cui si è pregato in modo particolare per la piccola Kataleya.

La piccola "in questi giorni è al centro dei nostri cuori, con la speranza di poterla presto riabbracciare e riportare all’affetto dei suoi genitori": aveva detto il cardinale Giuseppe Betori, nell’omelia della messa per la festa di San Giovanni, ricordando la bambina scomparsa dal 10 giugno. Ieri, due mesi dopo, il nuovo appello, come un ulteriore supplemento di speranza.

Duccio Moschella