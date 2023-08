Appello degli esercenti al Comune "Semi-pedonalizzazione, tempi certi"

Semipedonalizzazione, chiudere nei tempi. Con settembre arriva la stretta finale per i lavori relativi all’ultimo tratto del corso civico. I negozianti chiedono all’amministrazione di vigilare sul rispetto del cronoprogramma perché da diversi mesi ormai le chiusure inevitabilmente hanno portato meno clientela nella zona. L’obiettivo della giunta è inaugurare entro Natale il completamento della passeggiata cittadina lungo l’asse urbano da piazza Resistenza a piazza Matteotti. La semi-pedonalizzazione è un’opera importante nell’assetto per i prossimi anni quando ci sarà un unico corso tra piazza Matteotti e piazza Resistenza. I lavori tuttavia sono piuttosto complessi. Il Comune ha sempre condiviso e comunicato i cronoprogrammi a chi lavora e vive in queste zone, con confronti organizzati anche grazie alla collaborazione delle associazioni di categoria. Il costo complessivo supera i due milioni di euro.

Nel progetto anche la riqualificazione del giardino di piazza Repubblica che è stato la prima area di verde pubblico attrezzata cittadina. In tutto il tratto di strada, a partire da piazza Togliatti fino all’incrocio con via Burchietti, è prevista la rimodulazione della sezione stradale in modo da recuperare spazi pedonali di riqualificazione dell’ambito urbano. A settembre arriverà il momento di fare un nuovo incontro, la richiesta degli esercenti è questa, in modo da capire se i lavori sono nei tempi previsti. La riqualificazione comprende anche il posizionamento di totem e di punti con il wifi libero e gratuito.

F.M.