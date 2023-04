Appello al Comune per la “casa“ di Cioni

A dieci anni dalla sua morte, Impruneta ricorda Renzo Cioni, persona che si è sempre spesa per gli altri, soprattutto per i ‘suoi ragazzi’ disabili. Fondatore del Gruppo Volontari Tavarnuzze, collaboratore della Fondazione Nuovi Giorni, negli ultimi giorni di vita aveva il cruccio di andarsene senza aver visto realizzato il suo desiderio: una casa famiglia per disabili. Da qualche anno un appartamento (ora in affitto) intitolato a Renzo Cioni è diventato casa famiglia per quattro ragazzi disabili. La comunità chiede all’amministrazione di acquistarlo per dare continuità e sicurezza a questi ragazzi e al sogno di Renzo.