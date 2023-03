Appartenenza e inclusione, Greve punta sui giovani

Luoghi, persone, esperienze, bisogni, servizi. Sono questi i temi che il Comune di Greve in Chianti si propone di mettere insieme per incrementare il senso di appartenenza al territorio, il fare e produrre cultura di comunità attraverso il coinvolgimento dei giovani, protagonisti di un percorso di inclusione e rivitalizzazione del luogo in cui abitano. Il progetto "Chianti senza limiti", promosso dal Comune di Greve col supporto di Sociolab, partito da alcune settimane, ha messo insieme una quindicina di giovani di varie frazioni del territorio tra cui Greti, Passo dei Pecorai, Ferrone, Strada in Chianti e il capoluogo, Greve in Chianti, per realizzare l’obiettivo di attivare la comunità sulle necessità collettive.