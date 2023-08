Appartamento in fiamme Cinque evacuati alla Pace Mondiale

Fiamme in via della Pace Mondiale. L’incendio è scoppiato ieri notte in un appartamento del complesso residenziale che si trova a margine della Firenze-Pisa Livorno, ben visibile sia dalla zona industriale che dalla superstrada. Sul posto sono stati chiamati a intervenire i Vigili del fuoco del distaccamento di Fi-Ovest e da quello di Calenzano oltre che dalla sede centrale.

Le fiamme si sono sprigionate intorno all’una da un appartamento che si trova al secondo piano del palazzo che di piani ne ha in totale sei.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre, due autoscale e un’autobotte. Lo spegnimento è stato reso difficoltoso dalla spessa coltre di fumo che usciva dalla casa in fiamme e che, salendo, aveva invaso anche gli appartamenti dei piani superiori.

Durante le operazioni di spegnimento è stato necessario evacuare cinque persone dai piani superiori del condominio proprio per la presenza dei fumi della combustione. Per uno degli evacuati è stato necessario l’intervento del personale sanitario di soccorso allertato tramite centrale 112. Successivamente l’intossicato è stato portato al pronto soccorso per accertamenti. Le indagini per capire se si tratti o meno di un incendio doloso sono ancora in corso. L’appartamento dal quale si è sprigionato l’incendio è sotto esame da parte di vigilio del fuoco e forze dell’ordine per capire se le fiamme siano state appiccate volontariamente da chi vi risiede (si tratta di un soggetto conosciuto all’Arma) o se si sia scoppiato in modo accidentale.