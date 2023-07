"Apparizioni", cos’è la realtà?

Nell’ambito del Florence Dance Festival 2023, stasera (ore 21,30) nel Chiostro grande di Santa Maria Novella, la compagnia EgriBiancoDanza propone "Apparizioni" con la coreografia di Raphael Bianco. "Questo spettacolo - spiega Bianco - è una riflessione su ciò che appare e scompare ai nostri occhi in forma concreta o impalpabile". Sei differenti quadri di danza sulla percezione dell’animo umano rispetto a eventi, persone, sogni e pensieri che pervadono la nostra vita, con una considerazione: qual è il limite fra realtà e irrealtà? In questa occasione, il coreografo ha voluto una danza priva di narrazione, ma profondamente intrisa di significati, in parte oscuri e misteriosi, ma forse, proprio per questo motivo, in grado di stimolare diverse riflessioni e emozioni negli spettatori. B.B.