Apolidi bloccati in autostrada "Privati della libertà di circolare"

Otto auto con targhe particolari, contraddistinte dalla scritta "Apolide" e un numero, da martedì sera sono ferme all’uscita dell’Autostrada di Impruneta. Le gomme sono bloccate dalle ganasce. All’interno sono fermi in 12, tutti cittadini "non più italiani, ma apolidi – spiega la portavoce del gruppo Valentina Fusco –. La legge dell’apolidia ratificata in Italia nel 1962 è chiara, con articoli che definiscono bene la proprietà mobiliare e immobiliare di cittadini liberi del mondo, come siamo noi". Il gruppo era diretto a Grosseto, quando è stato fermato con sequestro dei mezzi dalla polizia stradale per violazione amministrativa. "Contestano che non paghiamo il dazio autostradale, il quale però non è un obbligo – dice Valentina –. Ritrovarsi bloccati su un’autostrada per la segnalazione di un cittadino italiano, è pericoloso e ci priva del diritto alla libertà di circolazione in una condizione disumana e pericolosa perché in mezzo al traffico. Ma non cederemo: restiamo a dormire nelle nostre auto contraddistinte dalle nostre targhe". La legge, spiega ancora, "prevede per il cittadino indipendente di autoprodurre delle targhe rivolgendosi all’autorità di polizia del territorio, come abbiamo fatto regolarmente fatto: ciascuno dei nostri conducenti ha una targa che identifica la persona, non il mezzo. Siamo in regola".

Manuela Plastina