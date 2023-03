Aperto il cantiere a scuola Trasferiti i 250 studenti

di Manuela Plastina

Sono partiti i lavori alla scuola media Leonardo Da Vinci. La ditta Montefalchi srl assegnataria dell’appalto ha messo i suoi operai all’opera per l’adeguamento statico e sismico dell’edificio scolastico di via Garibaldi a Figline che era stato chiuso a maggio dello scorso anno. Da allora i 250 studenti sono ospitati nell’Oratorio Don Bosco. Ma torneranno in classe con la prima campanella del 2024, quindi a gennaio, come prevede il cronoprogramma. Ieri la giunta comunale guidata dal sindaco Giulia Mugnai è stata a fare un sopralluogo nel cantiere. Le operazioni riguardano sia la parte strutturale dell’edificio che gli impianti, in modo da ottenerne anche l’efficientamento energetico e risparmiare sui consumi. Gli operai lavoreranno sulla muratura perimetrale, sui pavimenti, sulle finiture, sull’insonorizzazione degli spazi. Verranno completamente rifatti i servizi igienici, saranno sostituiti gli infissi interni ed esterni e tutti gli impianti, compreso quello di riscaldamento e di illuminazione con una migliore luminosità delle aule e allo stesso un risparmio energetico. Verrà inoltre realizzato il cappotto termico in copertura e installato un impianto fotovoltaico.

L’edificio sarà adeguato alle più recenti normative antisismiche e antincendio. "Nel frattempo – sottolinea il sindaco Mugnai - l’Oratorio Don Bosco ha confermato disponibilità all’uso delle sue stanze, diventate aule scolastiche, e del campo sportivo che ospita i moduli didattici prefabbricati. Le attività scolastiche per i nostri studenti delle medie vanno avanti anche col progetto ‘Scuola diffusa’, che porta la didattica sul territorio attraverso laboratori".