Aperte le iscrizioni per i centri estivi Le domande vanno presentate sul sito del Comune

Aperte le iscrizioni per i centri estivi comunali, un modo per intrattenere i ragazzi durante il periodo delle ferie estive scolastiche. Fino al 21 maggio le domande vanno presentate solo online sul sito del Comune. Le attività saranno dal 19 giugno al 28 luglio per poi ripartire a fine agosto fino all’8 settembre. Saranno ospitate alla scuola dell’infanzia e primaria del Padule e all’elementare Marconi con progetti gestiti dall’associazione Salute e Movimento e destinate a bambini dai 3 agli 11 anni. Ogni bimbo può partecipare a uno o più turni settimanali e il Comune provvederà al servizio di navetta andata-ritorno gratuito, mensa, trasporto per piscina, gite e uscite varie. Previsto anche un servizio di accoglienza su richiesta per chi deve entrare in anticipo. I centri estivi prevedono un contributo economico da parte delle famiglie.