Aperta la sesta edizione di Didacta alla Fortezza

Con un’ampia affluenza di pubblico fra docenti, dirigenti scolastici, educatori e operatori provenienti da tutta Italia, si è aperta ieri a Firenze la sesta edizione di Fiera Didacta Italia, principale fiera italiana sull’innovazione della scuola. "Siamo molto contenti perché passare da 230 a 342 imprese è un salto incredibile, così come è cresciuta esponenzialmente la partecipazione a tutti i seminari, convegni e workshop", ha dichiarato Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera. "I numeri ci riempiono di orgoglio - ha detto Cristina Grieco, presidente Indire - per la grande partecipazione dei docenti, delle istituzioni e delle aziende. Oggi possiamo dire di aver vinto la scommessa iniziata 6 anni fa. Fiera Didacta rappresenta ormai un appuntamento di grande rilevanza per la formazione degli insegnanti, in una fase nella quale stiamo assistendo a un momento di trasformazione del modello scolastico. La scuola è l’infrastruttura immateriale più importante per il futuro del Paese. Per questo è ancora più importante utilizzare in modo efficace ed efficiente i finanziamenti del Pnrr".