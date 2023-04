Anziano vedovo chiama la polizia: "Mi sento solo". Gli agenti lo ascoltano e lo confortano

Firenze, 29 dicembre 2022 - Un anziano vedovo fiorentino ha chiamato la Polizia per un aiuto: all'arrivo della volante nel suo appartamento ha confessato di aver bisogno di parlare con qualcuno e di sentirsi solo. I due giovani poliziotti si sono innanzitutto sincerati delle condizioni di salute dell’uomo, i due agenti si sono intrattenuti con lui, lo hanno ascoltato attentamente, hanno raccontato le loro esperienze, storie vissute, come tanti altri lavoratori, a centinaia di chilometri da casa; alla fine gli hanno fatto capire che nessuno è mai solo. L’uomo ha ringraziato i suoi nuovi amici poliziotti, che non hanno mancato di mettergli a disposizione anche i contatti delle associazioni fiorentine di volontari che si adoperano proprio nell’ascolto delle persone che pensano di essere rimaste sole o che, per qualsiasi motivo, hanno bisogno di una semplice parola di conforto.