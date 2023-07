Firenze, spintona un uomo di 91 anni e gli ruba cellulare e portafoglio

Firenze, 22 luglio 2023 – Un uomo di 91 anni è stato rapinato nella mattina di venerdì 21 luglio, intorno al 7.30, vicino al sottopasso del ponte del Barco a Firenze.

Da quanto riferito dall'anziano, per il quale è stato poi richiesto l'intervento dei 118 per alcune lievi contusioni riportate e anche in considerazione dell'età, mentre camminava lungo il Mugnone sarebbe stato avvicinato da un uomo in bicicletta che lo avrebbe spintonato e poi, frugandogli nelle tasche, gli avrebbe portato via il cellulare e il portafoglio con 20 euro.

Sul posto è poi intervenuta la polizia dopo la segnalazione di quanto accaduto. Agli agenti l'anziano ha riferito che l'autore della rapina sarebbe stato di nazionalità straniera.