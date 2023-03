Anziano aggredito e derubato dell’incasso

di Barbara Berti

Lisa Ciardi

È uscito dalla sua pasticceria per andare in banca a versare l’incasso settimanale. Ma, dopo essere arrivato davanti alla filiale campigiana di Crf, in via delle Tre Ville, e aver parcheggiato, è stato spinto a terra e rapinato. Vittima, un 79enne, titolare della pasticceria "Il Grillo", molto conosciuta a Campi Bisenzio. L’imprenditore è stato raggiunto alle spalle, buttato a terra con violenza e derubato del borsello, contenente 18mila euro, l’incasso dell’intera settimana, che voleva depositare in banca come ogni lunedì. Secondo le prime ricostruzioni, ad aggredirlo sarebbero state due persone, ma il 79enne non è riuscito a vederle in volto, né è stato quindi in grado di descriverle agli inquirenti. Soccorso da alcuni passanti, è stato trasportato al pronto soccorso di Careggi in codice bianco. Una volta effettuati i primi accertamenti però, le sue condizioni si sarebbero rivelate più gravi del previsto. L’uomo avrebbe riportato alcune fratture al braccio e alla spalla: dovrà quindi probabilmente essere operato. Nel frattempo, i carabinieri della stazione di Campi Bisenzio e della compagnia di Signa stanno portando avanti le indagini nel tentativo di individuare i responsabili. Tanti i commenti politici.

"Quanto accaduto stamani nella frazione di Capalle – ha detto Antonio Montelatici, candidato sindaco Fdi e Campi Domani - dove il titolare di una famosa pasticceria è stato aggredito e derubato dell’incasso mentre si stava recando a depositarlo, è solo l’ultimo di una serie ininterrotta di episodi di delinquenza che si stanno registrando da ormai troppo tempo. Questo testimonia, ancora una volta, quanto il tema della sicurezza rappresenti una priorità da affrontare con la massima urgenza". "È successo un grave fatto in via delle Tre Ville – ha commentato Riccardo Nucciotti, candidato sindaco con la propria lista civica –. Il titolare di un’attività è stato aggredito alle spalle, scaraventato a terra e derubato. Questi fatti criminali sono un pugno allo stomaco, cose che non vogliamo accadano da nessuna parte, soprattutto nella nostra città. A Campi fatti di questo genere si sono verificati raramente, non siamo e non saremo mai il Bronx come qualcuno vorrebbe definirci, ma non devono accadere e faremo di tutto affinché non accadano più".