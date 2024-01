Anziani, un’altra vittima del finto avvocato

FIRENZE

Il finto avvocato miete un’altra vittima. Una donna ultraottantenne, residente in zona stadio, ha consegnato preziosi per circa tremila euro all’incaricato dell’avvocato che l’aveva contattata poco prima sull’utenza di casa per racimolare soldi necessari ad aiutare la figlia rimasta coinvolta in un incidente. Tutto falso, ovviamente: falso il sinistro e falso l’avvocato. La donna, dopo aver consegnato allo sconosciuto i suoi averi, ha contattato la figlia e ha scoperto che non aveva avuto alcun problema.

L’ennesimo episodio accaduto in città spinge la questura a rinnovare l’invito all’attenzione, da parte delle persone più deboli e dunque più esposte ai raggiri perpetrati da persone senza scrupoli, che fanno leva sullo stato di choc nelle vittime da loro creato prospettando scenari drammatici di cui sarebbero protagonisti figli o parenti prossimi. Ecco alcuni consigli.

Diffidate da finti tecnici, falsi operai, finti poliziotti, carabinieri, avvocati o sedicenti operatori sanitari.

Non aprite la porta di casa a sconosciuti, anche se vestono un’uniforme o assumono l’aspetto di distinti professionisti.

Verificate sempre con una telefonata da quale servizio sono stati mandati gli sconosciuti che bussano alla vostra porta e per quali motivi. Se non ricevete rassicurazioni non aprite per nessun motivo.

Nessuno regala soldi o occasioni facili di guadagno quindi diffidate sempre di chi ve le propone.

Non bisogna far entrare sconosciuti in casa e comunque non lasciarli mai soli. Spesso mentre il primo complice distrae la vittima con qualche scusa un secondo la deruba.

Per nessun motivo mostrare soldi o oro ad estranei, alla domanda se si possiede o si custodisce del denaro o valori in casa la risposta deve essere sempre negativa.

Attenzione alla richiesta di somme di denaro urgenti da parte di persone che si fingono amici di parenti, figli, nipoti o amici, i truffatori spesso si informano sulla vita privata per raggirarle.

Ricordare che nessun ente effettua controlli di banconote a domicilio.

Si raccomanda infine di non dare confidenza a sconosciuti e di avvertire subito le forze di polizia qualora vi sia insistenza nel cercare di entrare nelle rispettive abitazioni.