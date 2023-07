Anziani, qualità della vita e terza età "Ora un garante per la nostra città"

Un garante per gli anziani di Scandicci. E’ la richiesta che arriva dal consigliere di Forza Italia, Luca Carti, che ha presentato una mozione da discutere nel prossimo consiglio comunale. "Sono molte le necessità per gli anziani residenti nel nostro comune – ha detto Carti – e l’obbligo che abbiamo è tutelare il più possibile le loro aspettative nel pieno rispetto della loro dignità. Per questo ho chiesto al consiglio comunale di esprimersi votando per l’istituzione di un garante per i diritti degli anziani". Carti vorrebbe che il garante sia istituito nel minor tempo possibile, con un apposito regolamento che tenga conto delle normative in vigore.

Tanto per fare qualche esempio, Firenze ha istituito la figura del garante, con una delibera proposta dal consigliere di Forza Italia Mario Razzanelli. In questo caso la nomina è stata affidata al sindaco; l’incarico avrà una durata di 5anni. Figura analoga è stata istituita anche a Pisa a fine 2022. Ugualmente Genova e Torino, tra le città più grandi sul territorio nazionale, hanno provveduto a creare un riferimento per la terza età e la regione Toscana ha un disegno di legge proprio sul tema. A Scandicci da sempre si parla di migliorare le condizioni per gli anziani non autosufficienti. Attualmente 42 sono ricoverati nella Rsa realizzata dal comune che si trova in via Vivaldi. Altri sono in strutture fuori comune con notevoli problemi di spostamento e logistica per le famiglie. Fuori dalle strutture, ci sono anche anziani non autosufficienti che frequentano centri diurni (con attività sanitaria) sempre lontano dal comune. Si tratta per lo più di pazienti affetti da demenza senile o alzheimer; a Scandicci non ci sono centri adeguati alla gestione di queste patologie. Gli altri si affidano alle badanti per la gestione della vita quotidiana. Il tema è stato affrontato a più riprese da parte della maggioranza e dell’opposizione. I numeri intercettano un bisogno che evidentemente deve essere colmato sul territorio comunale. Per questo un’autorità garante potrebbe essere un ottimo strumento per fare pressione sulle istituzioni.

Fabrizio Morviducci