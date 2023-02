Anziani non più soli, a pranzo col sindaco

Risotto, coniglio ripieno, patate fritte e, non poteva essere altrimenti in pieno Carnevale, cenci come dessert. Con i complimenti finali ai cuochi. Questo il menu servito due giorni fa, al prezzo quasi simbolico di 5 euro, alla Casa del popolo di Calenzano per "A pranzo insieme", promosso dallo Spi Cgil in collaborazione le associazioni Assieme, Sale in Zucca, Associazione comunale Anziani e la disponibilità di alcuni circoli del territorio (oltre a quello di via Puccini, La Vedetta di Settimello, Arci Carraia e Amici della Concordia) che hanno messo a disposizione gratuitamente le loro cucine. L’intento dell’iniziativa, rivolta agli anziani del territorio, soprattutto a quelli soli o con difficoltà a cucinare (in alcuni casi segnalati dai Servizi sociali), però non è solo quello di consumare un buon pranzo ma di socializzare anche con attività pomeridiane, in questo caso un torneo di briscola.

Non solo compagnia ma qualcosa di più ampio: "Le ricerche condotte in questi ultimi anni sulla popolazione anziana – sottolinea infatti Claudio Bicchielli presidente dello Spi Cgil – hanno confermato come uno dei problemi più importanti da affrontare sia quello della solitudine, con l’esigenza di avere occasioni di socialità. Dopo il periodo del Covid però gli anziani tendono a rimanere in casa, per questo abbiamo pensato di creare degli appuntamenti fino a giugno in via sperimentale, un giorno la settimana, per cui ci si deve preparare, vestire e per i quali occorre uscire".

In effetti al pranzo alla Casa del popolo di via Puccini, cui hanno preso parte anche il sindaco Riccardo Prestini e l’assessore alle Politiche sociali Stefano Pelagatti, le signore soprattutto, molte delle quali over 80, si sono presentate con eleganti mise: "Sono sola da 18 anni – ha spiegato ad esempio Maria Sandretti – queste iniziative sono utili per poter stare in compagnia e con gli amici. Ho partecipato anche al primo pranzo a Carraia e penso di partecipare anche ai prossimi".

Stesso giudizio positivo per Marta Dallai per la proposta che permette di trascorrere qualche ora in compagnia. Fra l’altro l’iniziativa si avvale anche di ulteriori collaborazioni: esercizi del territorio infatti hanno fornito derrate alimentari e bevande gratuitamente o a prezzi vantaggiosi e in alcuni circoli chi vuole può lasciare un contributo per l’iniziativa, una sorta di ‘pranzo sospeso’.

Sandra Nistri