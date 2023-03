Anziani narcotizzati E depredati in casa

"Mio padre ha 94 anni, quando ha sentito quell’odore pungente, acuto e inconfondibile, si è ricordato della prima volta in cui era stato truffato. E ha allontanato il malvivente". E’ così che la figlia di uno degli anziani raggirati, due solo ieri nel centro di Scandicci, ha raccontato la storia. Successivamente è andata a fare denuncia ai carabinieri, che avevano già raccolto la deposizione di un analogo atto presentata da un 74enne, anche lui vittima del falso ispettore di Publiacqua. "È la seconda volta che accade al babbo – racconta la donna, che ha chiesto di mantenere l’anonimato – ha 94 anni ben portati ed è un gran ‘chiacchierone’ essendo rimasto solo. Noi viviamo al piano di sopra. La prima volta furono due uomini, e uno era vestito da carabiniere. È stato derubato di tutto. Lo avvicinaro, anche quella volta, con il discorso dell’acqua che contiene mercurio per cui oro e altri oggetti di valore devono essere messi in frigo".

E’ il pretesto per poi rubare tutto, mentre un complice intrattiene la vittima, facendola parlare. "Mio padre – ha aggiunto la figlia – ricorda di aver sentito un odore pungente e di essersi sentito come stordito. Ieri invece il truffatore era uno solo. Io l’ho visto: giovane, sicuramente italiano. L’approccio è stato lo stesso: ‘Il controllo dell’acqua contenente mercurio’. Stavolta però mio padre ha riconosciuto il solito odore pungente e si è subito tirato indietro e insospettito ha cacciato la persona".

Al 74enne è andata peggio. Il finto tecnico, vestito con un giubbotto blu e rosso e con la mascherina chirurgica, è riuscito a entrare in alcune camere rubando un anello d’oro prima di scappare. Sono al lavoro i carabinieri della stazione di Scandicci per l’individuazione degli autori del reato. Non è infrequente che i malviventi utilizzino anestetici per rubare con più tranquillità. Tra le sostanze più utilizzate sicuramente c’è il protossido di azoto. Ma sicuramente quello ancora più diffuso è il cloroformio, che, oltre ad indurre un sonno profondo, è estremamente tossico per l’organismo umano. Nei prossimi giorni l’Arma inizierà campagna di sensibilizzazione specifica sul tema. I primi incontri, nei pomeriggi del 15 e 16 marzo, presso le parrocchie di San Bartolo in Tuto e di Santa Maria.

F. Morv.