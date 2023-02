"Anziani lasciati sempre più soli"

di Sandra Nistri

"Gli anziani dovrebbero essere una risorsa e non un peso ma mi sembra che si stia facendo di tutto per privarli della loro dignità". Sfogo amaro quello di Loredana Bellini che ha a che fare con la storia della madre, simile però, sicuramente, a quella di tanti altri anziani: "La mia mamma, che a giugno compirà 75 anni – racconta – nel 2018 ha iniziato a manifestare i primi segni di una demenza che poi è stata diagnosticata, l’anno dopo abbiamo dovuto cominciare ad organizzarci e io ho deciso di lasciare il lavoro per poter seguire le tante cose da fare e le trafile online. Mia madre, al momento, ha bisogno soprattutto di essere stimolata, per questo, tra mille difficoltà e facendo mille telefonate, ho provato a cercare una struttura in cui potesse essere aiutata: per caso, da una persona, sono venuta a sapere dell’esistenza del Centro diurno Luigi Amaducci in via Fratelli Rosselli e mi sono attivata".

Per accedere al centro è necessario intraprendere un percorso che prevede prima la presa in carico dai Servizi sociali e poi una visita domiciliare dell’Asl: "A fine novembre – racconta la signora Loredana – è stata fatta la visita, il risultato doveva arrivare entro un mese ma poi, con il Natale, è stato inviato a gennaio e qui sono iniziati i problemi. A mia mamma è stato assegnato un punteggio di 3 su 5 e solo le persone con 4 e 5, con sintomi estremamente gravi di demenza e Isee basso, sono ammessi senza spese al centro alcuni giorni la settimana. In questo modo, però, il servizio perde quella che secondo me dovrebbe essere la sua specificità, cioè aiutare gli anziani colpiti da forme di demenza a mantenere le facoltà residue. Visto il punteggio, abbiamo deciso di far frequentare a mia mamma il centro a pagamento due o tre giorni la settimana, 80 euro al giorno che, però, dovrebbero aumentare a breve e non ce la faremo a sostenere le spese per molto anche se mia mamma ha una buona pensione. Ma chi ha bassi redditi ed è da solo, come fa? In alternativa mi è stata proposta la frequenza dell’Atelier Alzheimer a Scandicci ma, a parte la distanza, la possibilità sarebbe limitata a poche ore e con una lista d’attesa lunghissima". La necessità dunque – secondo la signora Loredana – è di creare nuove strutture, centri diurni pensati per anziani che ancora possono cercare di restare attivi, pur con forme di demenza: "Non sarebbe più utile un servizio come questo – conclude amaramente – invece di un nuovo supermercato?".