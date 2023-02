Anziani fragili, Sanquerin risponde: "Qui tanti servizi e attività"

Non si riconosce l’assessore alle politiche sociali Camilla Sanquerin nella denuncia lanciata, nei giorni scorsi su queste pagine, dalla figlia di una anziana con i primi segni di demenza senile che lamentava la carenza di servizi sul territorio. "Il caso – dice Sanquerin – presenta peculiarità tali da non poter essere considerato esemplificativo dei livelli di assistenza nel nostro Comune che si attestano ai massimi per qualità e quantità. Un dato esemplare è quello delle risorse dedicate: i servizi per gli anziani impiegano quasi un quinto di quelle assegnate alle politiche sociali, alle quali si aggiungono linee di finanziamento di natura sanitaria e sociosanitaria da altri enti". Anche i centri a disposizione sarebbero molteplici: "Riguardo le strutture – prosegue l’assessore – sono attivi il Centro diurno per non autosufficienti di via Monti, il Centro Alzheimer Amaducci, unico servizio di questo tipo nell’area, una delle poche Rsa pubbliche del territorio a Villa Solaria. Con l’Associazione Comunale Anziani viene garantito lo svolgimento di attività come Agosto Anziani, i soggiorni alle Gorette e a breve è prevista la riapertura di Maidirevecchio per anziani autosufficienti. Attiva, inoltre, l’assistenza domiciliare che al 31 gennaio aveva in carico 75 persone. A questo si aggiunge il sostegno alle associazioni che promuovono l’invecchiamento attivo, attraverso orti sociali e volontariato per la comunità, occasioni di socializzazione, incontri ed eventi culturali".

S.N.