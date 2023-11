Anziana truffata, rubano le chiavi e le svaligiano l’appartamento

Brutto raggiro ai danni di una 90enne ieri mattina ai giardini di via Novelli. A una signora sono stati rubati tutti i gioielli di una vita dalla camera da letto. Ma a far rabbrividire sono le dinamiche: in mattinata dopo essere uscita da casa in zona Coverciano, si è imbattuta in una sconosciuta, ben vestita, con in testa un cappello e un paio di occhiali.

Quest’ ultima si sarebbe presentata con fare gentile e, tra una parola e l’altra avrebbe posto una serie di domande personali alla anziana. Il suo cognome, dove abitasse, etc. Insomma tutto quello che poteva essere utile per il raggiro

Finite le chiacchiere la 90enne si è resa conto di non avere più in tasca le chiavi di casa. Rientrata dopo un po’ di tempo, in base alle sue parole, avrebbe incrociato un uomo mai visto prima, che ha detto che le erano appena cascate delle chiavi per terra.

La signora le ha riprese realizzando, però, che qualcosa non andava.

Entrata di fretta in casa, ecco sfumato ogni sospetto: qualcuno aveva fatto razzia dei suoi gioielli. Purtroppo al momento non è stata possibile una stima, ma il valore affettivo o lo sconforto sono comunque alti. La polizia non avrebbe trovato segni di scassinamento sulla porta, confermando l’ipotesi che i ladri siano verosimilmente entrati con le chiavi della padrona di casa.

Gabriele Manfrin