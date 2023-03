Anziana truffata dal falso avvocato. Spariti 1.500 euro e gioielli

Ennesima truffa nella piana, ancora una volta ai danni di una persona anziana. È successo martedì pomeriggio a Campi Bisenzio e l’episodio è stato poi riferito ai carabinieri della locale stazione in serata, quando la vittima ha raggiunto la caserma. La signora, 93 anni, ha raccontato di essere stata contattata telefonicamente, nel pomeriggio, da un uomo, che le ha spiegato come la nipote fosse stata arrestata dalle forze dell’ordine dopo aver causato un grave sinistro stradale. La stessa persona le avrebbe poi chiesto con insistenza 1500 euro per liberare la ragazza ed evitarle conseguenze più gravi. L’anziana ha creduto al racconto, mostrando grande preoccupazione per la nipote: a quel punto lo sconosciuto le ha annunciato l’immediato arrivo, a domicilio, di un suo incaricato, che avrebbe subito ritirato la somma richiesta. Pochi istanti dopo, l’uomo era lì e l’anziana gli ha consegnato 1.500 euro in contanti, più alcuni gioielli. Solo più tardi, dopo aver telefonato alla nipote per sincerarsi delle sue condizioni, la donna ha capito di essere stata vittima di un raggiro. Insieme alla nipote ha quindi raggiunto la caserma dei carabinieri per raccontare l’accaduto. Sull’episodio sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Campi Bisenzio e della compagnia di Signa. In queste stesse settimane, visto anche il ripetersi dei casi, l’Arma sta svolgendo la campagna di sensibilizzazione sulle truffe ai danni delle persone anziane. Lisa Ciardi