Anziana sola non può andare al supermercato, la polizia le porta la spesa a casa

Gli agenti che hanno portato la spesa all'anziana signora a Novoli

Firenze, 27 febbraio 2023 – Una bella storia che arriva da Novoli. Nei giorni scorsi un’anziana signora, che vive da sola in un appartamento, non potendo andare a fare la spesa per problemi di deambulazione, ha chiamato più volte un supermercato di zona chiedendo se fosse possibile ordinare telefonicamente la spesa.

Il supermercato in effetti faceva consegne a domicilio, ma tramite applicazione online che l’anziana signora non disponeva. Per cercare di risolvere il problema che poteva diventare a tutti gli effetti una vera e propria emergenza, il personale del supermercato di Novoli ha chiamato il 112, numero unico europeo per le emergenze.

La polizia di Stato è dunque intervenuta in pochi attimi, ha inviato una volante della Questura a casa dell’anziana signora per accertarsi delle sue condizioni di salute. Appena quest’ultima ha aperto la porta agli agenti sarebbe rimasta fortemente sorpresa: i due uomini in uniforme l’hanno quindi pazientemente ascoltata e messa a suo agio.

Dopo pochi minuti la donna si è aperta all’umanità dimostrata dai due agenti, raccontando il suo dramma. I poliziotti hanno subito capito la situazione e i problemi dell’anziana signora e dopo aver buttato giù insieme una lista delle cose più urgenti da comprare, hanno provveduto loro stessi a fare quella spesa.

Dopo aver fatto la spesa, i due poliziotti sono tornati a casa dell’anziana signora con una serie di buste cariche di cibo e bevande. E quello che per la novantenne era stato stupore al primo incontro, questa volta si è trasformato in commozione.

La polizia ha poi immediatamente attivato i servizi assistenziali fiorentini, effettuando nel frattempo anche una serie di ricerche per rintracciare eventuali familiari della signora. Gli accertamenti hanno così portato a individuare una lontana parente che è stata subito messa in contatto telefonico con l’anziana. La persona rintracciata ha scaricato subito sul suo telefonino l’App del supermercato in modo da provvedere lei stessa a ordinare da qui in avanti la spesa che verrà successivamente consegnata direttamente a casa della signora.