Antonio Natali a Firenze: Multe Salate per i Vandalismi al Vasariano

Il problema dei vandali al Complesso Vasariano non è certo nuovo. Anche l’ex direttore degli Uffizi Antonio Natali si è trovato più volte a combattere con l’inciviltà di chi assaliva con bombolette spray o pennarelli le mura esterne del museo.

Professor Natali, come impedire che i danneggiamenti si ripetano?

"Forse con la certezza della pena. Ricordo, dopo un episodio analogo all’ultimo accaduto, di aver fatto affiggere su ogni colonna del Corridoio Vasariano un targa in cui si ricordava che vandalizzare palazzi storici era un reato che contemplava una pensa fino a tre mesi di reclusione. Specificavo anche quale fosse l’articolo del codice penale, affinché fosse chiaro, qualora fosse ricapitato un episodio simile, che una volta individuati i responsabili non c’era nulla da recriminare".

Stavolta i vandali sono stati presi.

"Mi congratulo davvero con i carabinieri e mi auguro davvero che i responsabili siano puniti. Fino ad ora di fronte a questi scempi o se ne sorrideva o se ne faceva un caso nazionale, come giustamente è stato fatto. Credo che debbano sempre essere sanzionati. Del resto abbiamo visto che l’inciviltà è internazionale, stavolta tedeschi altre volte giapponesi, pare che non si salvi nessuno".

C’è chi chiede l’inasprimento delle pene per questi reati.

"Non lo so. Questo per certi aspetti è un paese manzoniano, con tante di quelle “grida“... In realtà le leggi ci sono e forse bastano. Quello che davvero serve non è l’entità ma la certezza della pena. Non si deve essere misericordiosi. Va bene la reclusione ma io sottolineerei anche l’aspetto della sanzione pecuniaria. Questi soggetti il cervello lo hanno già inceppato, se temono di dover pagare salato per le loro bravate forse si inceppa loro anche la mano".

Olga Mugnaini