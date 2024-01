Antisemitismo a Firenze: il Giorno della Memoria inquinato da oscuri sentimenti

Canè

Oggi è il Giorno della Memoria. Non quello del 7 ottobre e della strage di Hamas. Non il giorno di vicinanza al popolo palestinese schiacciato tra la volontà dei terroristi di annientare gli ebrei e Israele, e una reazione di Gerusalemme che sta mietendo tante, troppo vittime innocenti. Oggi è il giorno in cui si ricorda come i nazisti sterminarono dai 15 ai 17 milioni di persone, mentre Stalin ne aggiungeva almeno un altro paio a questa tragica contabilità. La lunga premessa è necessaria per osservare con dolore e con rabbia come il ricordo sia inquinato anche a Firenze da cupe venature di antisemitismo. Che proprio dalle vicende attuali, mischiandole, incrociandole, traggono spunto e linfa. Altro non appare la richiesta di un centinaio di firmatari delle dimissioni di Marco Carrai dalla presidenza della fondazione Meyer. La colpa? Sostanzialmente quella di essere console di Israele. Non della minacciosa Corea del Nord , dell’Isis, o della Cina leader mondiale della pena di morte. No, di Israele, paese amico, l’unica, difficile democrazia del Medio Oriente. Per non parlare del dibattito in programma oggi Cpa dal titolo emblematico: "Mai più: 80 anni fa lo sterminio del popolo ebraico da parte dei nazisti, oggi il genocidio del popolo palestinese da parte dello stato di Israele". Mostruoso accostamento storico-politico benedetto anche dall’Anpi prima di una sollecitata e tardiva retromarcia ma solo sui locali. Concludendo. Attenzione a quello che ci sta accadendo attorno. A uno dei peggiori sentimenti mai cullati dall’umanità, l’antisemitismo, latente, carsico anche nella nostra Firenze. Pronto a riprendere vigore, a uscire dalle sue catacombe. E’ il motivo per cui oggi più che mai deve essere solo il giorno della memoria, di ciò che mai più deve accadere: il più atroce, massiccio sterminio di un popolo che la Storia ricordi. Una lezione che qualcuno stenta ad imparare.