Antico Borgo di Querceto Sesto: cresce qualità e gradimento pubblico

L’obiettivo dichiarato rimane sempre quello: valorizzare e far conoscere il borgo di Querceto anche attraverso iniziative in palcoscenici particolari come le corti. E anche questa estate l’associazione "Antico Borgo di Querceto" lo ha centrato con la "Festa della musica" che ha visto un evidente incremento di pubblico a premiare la qualità degli artisti. Iniziato il 28 giugno nella corte della Loggia con i "Monologhi sotto le stelle" recitati dagli allievi della scuola di teatro del maestro Fabrizio Pinzauti, il programma si è spostato nei tre mercoledì successivi nella corte del Pallottolaio con la "Bandaloggia", davanti alla chiesa di San Jacopo con il "Quartetto Ginori" e infine, il 19 luglio, nuovamente al Pallottolaio con il gruppo rock "Electric experience".

A breve altre iniziative consolidate ma con alcune novità: il 17 settembre è programmata ad esempio la IV edizione dell’estemporanea di pittura amatoriale "Querceto a pennello" dedicata, come sempre, ad Algeri Cantini "pittore di Querceto", edizione alla quale quest’anno è stato invitato a partecipare il liceo artistico. L’associazione ha poi in cantiere altre due iniziative culturali per gli ultimi mesi dell’anno: una mini rassegna di film toscani dedicata a Francesco Nuti e una serata alla scoperta di una star hollywoodiana del cinema muto, nato a Querceto. Nel 2023, fra l’altro, si è consolidata la collaborazione del gruppo con la Parrocchia di San Jacopo e il suo parroco Padre Soy e con la Pro Loco con cui sono in preparazione una serie di progetti.

S.N.