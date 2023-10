Anteprima "France Odeon" con la Palma d’oro a Cannes

La quindicesima edizione di "France Odeon", il festival del cinema francese, si svolgerà dal 28 ottobre al 1 novembre: cinque giorni all’insegna dell’eclettismo tra commedie, film d’autore, di genere, grandi biografie e premiazioni speciali. Il festival proporrà anche il film vincitore della Palma d’oro a Cannes 2023, "Anatomie d’une chute" (Anatomia di una caduta) della regista Justine Triet, osannato dalla critica e campione d’incassi al botteghino in Francia. Il film, uno straordinario dramma giudiziario, sarà proiettato domani (ore 20,30) in una pre-apertura al cinema Fiorella in versione originale con sottotitoli in italiano. La trama, tesissima e piena di doppie verità, scava nei segreti di una famiglia, composta da madre, padre e figlio undicenne con un grave deficit alla vista. I tre vivono in una baita sulle montagne dove un giorno l’uomo viene ritrovato dal figlio morto sulla neve, dopo essere precipitato dal balcone. Si è gettato o è stato spinto? L’unica persona che in quel momento si trovava in casa è la moglie, che viene incriminata per omicidio.