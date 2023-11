Antenna telefonica Ira dei residenti: "A rischio la salute dei nostri figli"

LASTRA

Cittadini sul piede di guerra in via delle Sodole, a Lastra a Signa, contro l’installazione di un’antenna di telefonia. Si è svolta nei giorni scorsi un’assemblea pubblica, ospitata nella sala consiliare del municipio su richiesta di numerosi residenti: a preoccuparli la notizia della prossima collocazione, su un terreno privato della zona, di un ripetitore del gestore telefonico Iliad. "L’istanza di autorizzazione prevede una nuova stazione radio base per la telefonia mobile di potenza superiore a 20 watt – hanno spiegato i cittadini -. Questo ci preoccupa per più motivi: da un lato le possibili conseguenze per la salute, visto che il ripetitore nascerebbe proprio in mezzo a un insediamento abitativo; in secondo luogo il fatto che in zona debba nascere a breve un asilo nido; infine l’aspetto paesaggistico, comunque molto importante. Molti di noi hanno comprato casa in via delle Sodole, lontano dal centro, anche per il paesaggio e la presenza dell’antenna andrà a modificare profondamente la visuale. A proposito, ci meraviglia molto che un ripetitore possa essere installato in un luogo del genere, visto che per ogni minima modifica alle nostre abitazioni dobbiamo affrontare trafile complicatissime per ottenere i permessi". All’incontro, per rispondere alle domande dei residenti, sono intervenuti il sindaco Angela Bagni, il vicesindaco Emanuele Caporaso, l’assessore Annamaria Di Giovanni, e i tecnici, Franco Filippini per l’ufficio urbanistica e Cristina Pancani per il Suap. "Il percorso che il Comune può e deve affrontare è prettamente tecnico – ha spiegato il sindaco – e non possiamo prendere alcuna posizione politica. I nostri uffici stanno esaminando gli atti e potranno esprimersi solo sulla conformità alle norme delle pratiche presentate. In parallelo, sono centrali il parere paesaggistico della Soprintendenza e quello di Arpat. Il primo deve ancora arrivare, mentre il secondo è già stato consegnato ed è positivo". Probabilmente l’intero iter si concluderà entro Natale, permettendo ai cittadini di sapere se il ripetitore verrà o meno installato. I residenti continuano ad annunciare battaglia e si stanno organizzarsi per opporsi a una decisione favorevole.

Lisa Ciardi