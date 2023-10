Antella, la strada è medievale. I lavori per la fognatura si fermano

Potrebbero trattarsi dei resti di una strada medievale quelle pietre trovate nello scavo in corso in piazza Peruzzi: nel forare l’asfalto all’altezza della pieve di Antella, a poche ore dall’inizio dei lavori di realizzazione della nuova fognatura, il 12 ottobre gli operai hanno individuato uno strato in più rispetto a quanto si aspettavano. Le archeologhe al lavoro sul cantiere hanno voluto vederci più chiaro chiamando la soprintendenza.

"Il responsabile archeologico Pierluigi Giroldini – spiega l’assessore ai lavori pubblici Francesco Pignotti che, con il sindaco Francesco Casini, è andato in visita al cantiere – ipotizza si tratti di una strada medievale, riconoscendone alcune caratteristiche nel materiale trovato. D’altra parte la pieve stessa è medievale, quindi molto probabile si tratti della strada per andarvi". Il Comune spera di avere una risposta definitiva già da oggi per poter ripartire coi cantieri, che hanno subito ormai uno stop di quasi una settimana su un lavoro atteso da anni e fondamentale affinché non si verifichini nuovi allagamenti nel centro abitato di Antella.

Sono partiti, intanto, anche i lavori lungo l’Isone per realizzare la passeggiata pavimentata e protetta con parte dei fondi dell’eredità lasciata al Comune da Marisa Migliorini, un luogo dove camminare, sostare, chiacchierare. Dei 48 alberi presenti, sottolinea Pignotti, solo uno necessita di essere abbattuto; gli altri rimarranno al loro posti, con sedute e tavoli simili a sculture per far godere il fresco ai cittadini. Visti i due cantieri in contemporanea, durante gli orari di pulizia delle strade a Antella non vengono elevate multe, anche se si chiede ai cittadini di spostare le auto per garantire una migliore igienizzazione.