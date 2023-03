Antella in lacrime per la tragedia di Federico

di Manuela Plastina

Increduli e amareggiati, gli abitanti di Antella piangono ancora una volta un loro concittadino vittima della strada. La notizia arrivata da Milano è stata delle più terribili: dopo ore di agonia, Federico Cafarella (nella foto) non ce l’ha fatta.

È stato investito da un bus Atm all’incrocio tra via Padova e via Cesare Arici mentre attraversava sulle strisce pedonali attorno alle 8,30 di martedì mattina. I soccorsi, la corsa in ospedale, i tentativi dei medici del Niguarda di salvargli la vita sono stati vani.

La notizia della sua morte a soli 25 anni è piombata dolorosa sui genitori che vivono ancora ad Antella, il paese che Federico ha lasciato per seguire i suoi sogni milanesi. Dapprima come studente della Luiss, poi per vari lavori, tra cui l’ultimo ad Amazon, il giovane ha preferito la grande metropoli alla tranquillità della frazione di Bagno a Ripoli dove tutti si conoscono, dove i ragazzi sono cresciuti insieme, dove ci si saluta e ci si vuole bene. Antella è ancora sconvolta dalla morte solo due mesi fa di Eloy, anche lui ucciso sulla strada, ma da un pirata al volante di un’auto ancora prima delle luci dell’alba e proprio nel cuore della frazione che aveva scelto come sua casa dopo aver lasciato le Filippine. Solo 6 giorni prima era diventato cittadino italiano. Un tragico destino lo ha accomunato alla sorte di Federico, seppur a centinaia di chilometri di distanza. Entrambi mentre attraversavano la strada per andare a lavoro. Entrambi su vie dove c’è il limite di velocità a 30 kmh perché particolarmente a rischio. Entrambi senza colpe. La procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio stradale nei confronti del conducente del bus. Ma niente può placare il dolore per la morte di un giovane che ambiva a una vita fatta di lavoro e di passioni, come quella per il calcio: finché è stato a Firenze, era infatti un arbitro, ma anche volontario della Misericordia.

Gli amici lo piangono. E più di tutti lo piangono babbo e mamma, chiamati a Milano per il dolore più grande che possa esistere. Il sindaco Francesco Casini ha mandato loro un messaggio di solidarietà: "Non si può nemmeno immaginare ciò che provano dei genitori che perdono il proprio figlio, per di più così. Tutta la nostra comunità si stringe intorno a voi".