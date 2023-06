"Antella in festa" Già raccolti tremila euro

Nella serata inaugurale di "Antella in festa", con aperitivo benefico e balli country, sono stati raccolti 3000 euro: saranno consegnati alle due associazioni locali "Un petalo per Margherita" e "Un sorriso per Francesco" per sostenere le cure di due giovani concittadini. Oggi l’iniziativa organizzata dal comitato "Vivere all’Antella" vivrà il suo gran finale: dopo il successo dei concerti di Stefal Damiani, sosia di Renato Zero, e della Gianna Nannini cover band, oggi ci sarà la cena sotto le stelle dalle 20 con lotteria a premi e il Marco Ago Dj con la sua selezione di musica disco anni ‘80. Ma.Pl.