Antagonisti, la lotta sul tetto Niente arresto per la compagna

FIRENZE

Resistenza a oltranza sul tetto per gli occupanti del Ponte di Mezzo, presidio e striscioni davanti al palazzo di giustizia protetto da un blindato durante il processo per direttissima alla ’compagna’ fermata ieri per resistenza a pubblico ufficiale.

Proprio in tribunale, gli anarchici si sono presi una piccola rivincita: l’arresto della 30enne, di origini albanesi, scattato ieri durante dei tafferugli conseguenti al blitz della digos, non è stato convalidato dal giudice, che ha rivalutato il calcio in una "istintiva gestualità di resistenza" quando ella è stata bloccata e messa a terra. Rigettata, quindi, anche la richiesta di misura (obbligo di dimora nel Comune di Firenze) avanzata dal pubblico ministero. La donna, difesa dall’avvocato Letizia Bertolucci, al termine dell’udienza - intorno alle 13 - è uscita libera (resta indagata per il reato di resistenza e lesioni, se ne riparla nella prossima udienza del 27 ottobre) e fuori ha trovato il gruppo che sin dalla mattina è rimasto assiepato all’ombra dell’unico albero vicino al cancello.

Gli antagonisti (che avevano appeso lo striscione ‘Firenze non si vende, ma si vive, si lotta e si difende. Basta sgomberi, Corsica resiste. 10, 100, 1000 occupazioni’) l’hanno salutata con applausi e abbracci, prima di tornare all’immobile che fino a ieri mattina occupavano. Si sono piazzati ai giardini di via Mariti. "Vogliamo case, non supermercati. Basta speculazione". L’occupazione di Ponte di Mezzo avevano trovato vigore dopo lo sgombero, avvenuto un anno e mezzo fa, di un’altra robusta realtà antagonista in zona Rifredi: Corsica81.

L’operazione pare la sintesi di una doppia esigenza. Quella governativa e cittadina, e quella investigativa. Dal punto di vista della procura, alla luce anche di quanto accaduto in serata nella galleria di Firenzuola dell’alta velocità, realtà come quella di Ponte di Mezzo sono quanto meno solidali con attacchi e sabotaggi alle linee ferroviarie. In questo senso, d’altrond,e vanno alcune inchieste che nel gennaio scorso hanno portato anche all’esecuzione di una misura nei confronti di un soggetto inserito in questo ambiente.

Dal punto di vista dell’ordine pubblico, alla luce anche dei recenti fatti dell’hotel Astor, c’è una chiara volontà di dare esecuzione ai provvedimenti di sgombero di tutto quello che è illegale. Proprio per prevenire nuovi casi come quello di Kata.

In questa direzione, plaudita pure dal ministro dell’Interno Piantedosi, vanno anche gli sgomberi di villa Pepi a Careggi o dell’ex Antilotex di Castello.

ste.bro.