Ansia normale. Pensate positivo per scacciarla

Rossi*

E normale che le calamità ci provochino ansia e stress, ma bisogna cercare di riguadagnare la normalità evitando tutto ciò che alimenta l’ansia. Quindi, informarsi tramite fonti istituzionali e non sui social, cercare di mangiare e, soprattutto, dormire. Riprendere a lavorare, chi può. Evitare sempre e comunque di aiutarsi con alcol o “sostanze”.

Non si può far finta che nulla sia accaduto perché l’imprevisto c’è e ci sarà sempre, la nostra forza deve essere quella di, poco alla volta, tornare a vivere la quotidianità. Dobbiamo sforzarci di normalizzare paura e ansia. Se riprendiamo respiro, nutriamo la mente di qualche pensiero positivo l’ansia se ne andrà. Le nostre capacità cognitive ci permettono di cogliere dati positivi. Invece di concentrarci su ciò che avrebbe potuto accadere, dobbiamo concentrarci sul fatto che non è accaduto.

*Presidente degli Psicologi per i Popoli della Toscana