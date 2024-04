Anpi, disgelo sul banco negato: "Dispiaciuti, ma zero polemiche"

Niente permesso per il banchino di tesseramento dell’Anpi? E’ il presidente dell’associazione, Renato Romei, a rispondere sui social a chi si domandava come fosse possibile non trovare uno spazio al mercato. "Sulla vicenda del permesso – ha scritto Renato Romei – è di competenza della polizia municipale che concede l’autorizzazione sulla base di un regolamento in atto da tempo. Siamo dispiaciuti per quanto accaduto, ma sicuramente sono convinto che si porrà rimedio per il futuro". Nessuna polemica dunque, soprattutto in una fase elettorale complicatissima, con gli stessi vertici dell’associazione partigiani cittadina che non hanno fatto mistero di sostenere Claudia Sereni, candidata che ha vinto le primarie del pd dopo una battaglia senza esclusione di colpi con l’altro candidato, Andrea Giorgi. In base al regolamento vigente, l’Anpi che è ente del terzo settore, non può essere autorizzata a occupare gli spazi di piazza Togliatti, durante il mercato del sabato, riservati ai partiti politici. Il volontariato ha un suo spazio dedicato ogni 3° sabato del mese in via Pantin (zona piazzale della Resistenza). Fanno eccezione le campagne nazionali (tipo la vendita di fiori per sostenere la ricerca che fanno altri sodalizi. "Avevo informato personalmente – ha detto l’assessore alla municipale, Yuna Kashi Zadeh (nella foto) – il presidente dell’Anpi diversi giorni prima che la domanda da loro presentata non era aderente al regolamento e pertanto non poteva essere autorizzata. Sull’evidenza del diniego, credo abbiano deciso di non presentarne una nuova non essendoci più i tempi tecnici per farlo".