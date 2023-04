Anpi ’Ballerini’ "Offesa a chi morì sul campo"

"Nella città di Lanciotto Ballerini simili cose non devono accadere". Dopo l’indignazione dell’Anpi di Firenze per il volantino di I Gigli con lo slogan "Lo shopping è una liberazione", arriva lo sdegno dell’Anpi Campi Bisenzio sezione Lanciotto Ballerini. "Ci siamo presi qualche ora perché la cosa è molto grave" si legge nella nota diffusa sui social. La sezione si rivolge direttamente alla struttura con una richiesta: "Ci rivolgiamo al centro commerciale I Gigli e chiediamo che sia eliminata la locandina (poi rimossa ndr) del 25 aprile in quanto è un’offesa a tutte e tutti quelli che hanno combattuto e sono morti affinché noi fossimo liberi". Poi l’Anpi campigiana ricorda che "la Liberazione è una cosa seria: è la lotta contro l’oppressore, la lotta contro il nazifascismo e la guerra per una società equa, libera, democratica, una società resistente". Per l’Anpi un messaggio del genere non può e non deve passare a maggior ragione nella città di Lanciotto Ballerini. "Non c’è futuro senza memoria, evidentemente la memoria manca" conclude l’Anpi.

B.B.