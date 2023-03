Annunziata Regina di Firenze

Domani, 25 marzo, per Firenze è festa doppia. Non solo è la solennità della Santissima Annunziata, ma anche il Capodanno fiorentino. Questa festività ufficiale del Comune di Firenze, ricorda che fino al 1750 per la città l’anno civile cominciava il 25 marzo, festa dell’Annunciazione. Nel 1582 entrò in vigore il calendario gregoriano che stabilì l’inizio dell’anno al 1 gennaio, ma Firenze continuò a celebrare con caparbia tradizione il proprio calendario con lo “stile Fiorentino” celebrando il 25 marzo come il proprio Capodanno, fino al 1749, quando il Granduca Francesco II di Lorena impose la data del 1º gennaio come giorno ufficiale per l’inizio dell’anno. Domani, però, è comunque una giornata speciale. Sul piano religioso, l’attenzione è puntata sul Santuario della Santissima Annunziata, retto dalla comunità dei Servi di Maria, che organizza un ricco programma di appuntamenti. Il primo alle 8,45 con la messa conventuale, presieduta dal priore provinciale, padre Paolo Orlandini. Alle 11, invece, la celebrazione presieduta dal vicario generale della diocesi, monsignor Giancarlo Corti, alla presenza del Gonfalone e delle autorità cittadine. Ad animare la liturgia il coro del santuario diretto dal maestro Romualdo Lucchi. Conclude la giornata la messa solenne delle 18 presieduta dal cardinale arcivescovo Giuseppe Betori. In quest’occasione, ad animare la liturgia, la corale “Ecce Ancilla Domine“. Le altre celebrazioni eucaristiche, sempre alla Santissima Annunziata, sono alle 7, 8, 10, 12,30 e 16.

La tradizione vuole che all’aspetto liturgico sia strettamente legato quello civile. Ogni anno l’antico Capodanno fiorentino viene ricordato dal corteo storico della Repubblica fiorentina che muove nel pomeriggio alle 15,15 dalla piazzetta di Parte Guelfa per raggiungere la basilica della Santissima Annunziata, intorno alle 16, come anteprima alla solenne liturgia presieduta dall’arcivescovo. Questa cerimonia è l’occasione per esprimere il senso di appartenza alla comunità e la fiorentinità tipica di una tradizione non soltanto. Sarà inoltre possibile visitare il Brindellone, il grande carro protagonista dello “scoppio” che si svolge il giorno di Pasqua, che si trova nei pressi di Porta al Prato. Un’altra tradizione strettamente legata alla liturgia.