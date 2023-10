Annuncio choc: "E’ morto Zubin Mehta". Ma è soltanto una bufala da oltreoceano

L’apprensione è finita solo con Zubin Mehta, mezzo addormentato, che di là dall’Oceano ha risposto al telefono con un flebile "Hello?!".

La notizia si è diffusa nel primo pomeriggio, quando sulla Costa Ovest degli Usa era ancora molto presto.

A chiamare Mehta è stato il teatro del Maggio, travolto come un ciclone dalla fake del decesso del celebre direttore d’orchestra: "Maestro sta bene? La salutiamo tanto e l’aspettiamo".

Mehta è infatti a Los Angeles, dove vive gran parte dell’anno e da dove è partita la super bufala della sua scomparsa. E quando ha saputo della notizia sulla sua morte, ha assicurato: "I’m still alive", sono ancora vivo, aggiungendo una bella risata, chissà, accompagnata forse da qualche gesto scaramantico.

Il colpevole è proprio un social americano che ha hackerato il sito della Filarmonica di Los Angeles, provocando da tempo infiniti guai alla prestigiosa l’istituzione musicale.

Ma stavolta il pirata informatico l’ha proprio fatta grossa, perché in pochi minuti la notizia si è diffusa in tutto il mondo e sembrava inarrestabile. Tanto che anche il Maggio ha scritto nel suo sito e sui social: "Fake news, molto molto fake! Stanno circolando da qualche minuto sul web delle false notizie, peraltro condivise da sprovveduti e che bolliamo immediatamente come volgari e inappropriate, circa la morte del maestro Zubin Mehta. Il maestro è a Los Angeles, ha risposto al telefono e fin ora non risulta che un trapassato ad altra vita dica ‘Hello!’ e si faccia una grande risata. Lunga, lunghissima vita al nostro amato maestro Mehta".

La notizia della finta morte di Zubin Mehta ha scompigliato per pochi attimi anche i lavori del consiglio comunale: "Volevo avvisare l’aula della morte del direttore d’orchestra", afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia, Alessandro Draghi. Tra i consiglieri si è alzato un coro di “no” di dispiacere, terminato subito non appena si è scoperto che era una fake, confermato dal post del teatro che smentiva la notizia. "Ormai diventa sempre più difficile distinguere tra le notizie vere e quelle false - ha detto il sindaco Nardella – Mandiamo tutti un grande in bocca al lupo: lunga vita a Mehta". Un applauso del consiglio ha chiuso l’incidente.

