Anno nuovo buoni propositi e gran carnevale

Fancelli

Anno nuovo con buoni propositi, sono ripartiti gli impegni lavorativi e scolastici con nuove prospettive, superato il Blue Monday, il terzo lunedì di gennaio noto anche come il giorno più triste dell’anno, siamo entrati nel pieno del Carnevale, il periodo dell’anno, tra l’Epifania e il mercoledì delle ceneri, (l’inizio della Quaresima), in cui si vivono momenti di gioia e di divertimento. A Firenze, la città che tenne a battesimo nel XV secolo la tradizione dei festeggiamenti accompagnati dai “ canti” e dai “ trionfi” torna una due giorni, 27 e 28 gennaio piena di eventi: dal Gran Galà in maschera nel Salone de’ Cinquecento di Palazzo Vecchio, al Gran Ballo che si terrà nel Cortile della Dogana di Palazzo Vecchio fino alle sfilate di gruppi provenienti da tutta Italia che sfileranno da Piazza Santa Maria Novella a Piazza della Signoria. E se tutto è un sogno che importa… mi piace e voglio continuare a sognare (Luis Sepulveda), con questa speranza proviamo la fortuna giocando per tre estrazioni questi numeri: 24, 13, 42.

L’oroscopo: Ariete 18, 83; Toro 59, 73; Gemelli 80, 87; Cancro 1, 38; Leone 17, 81; Vergine 15, 90; Bilancia 11, 22; Scorpione 36, 38; Sagittario 8, 88; Capricorno 64, 71; Acquario 27, 79; Pesci 18, 20.

I numeri di Chiara: terno d’oro 8, 24, 72 da giocare a Firenze e tutte le ruote.

Terni dei nomi di persona: Adelma 18, 9, 27; Albertina 37, 10, 47; Albina 21, 3, 24; Caterina 16, 22, 66; Fosca 38, 79, 18; Martina 46, 16, 25; Cesira 82, 10, 1; Albano 9, 27, 54; Adelfo 25, 7, 32; Adelmo 23, 5, 28; Biagio 33, 24, 13; Mario 24, 28, 16; Mauro 88, 78, 69; Vincenzo 43, 7, 50.

L’aforisma della settimana scelto da Mario: “Qualunque cosa distrugga la libertà non è amore. Deve trattarsi di altro, perchè amore e libertà vanno a braccetto, sono due ali dello stesso gabbiano” (Osho): 74, 30, 2.