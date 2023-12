Anne Sexton, la vita dell’artista maledetta

Stasera, cena - spettacolo al Teatro goldoni di Firenze. Si comincia alle 20,30 con ’Sexton - Transformations’, secondo atto del progetto teatrale di e con Angela Antonini dedicato alla poetessa e performer Anne Sexton, artista che forzò i limiti imposti alle donne da un’America perbenista e osservante. Affiancata da Donato Demita, Angela Antonini ripercorrerà l’esperienza dell’ensemble rock letterario Anne Sexton And Her Kind. Un’esperienza performativa che rese Anne Sexton una vera e propria diva, quella della rock band Anne Sexton And Her Kind

per accompagnare il suo confessional self, nei locali notturni americani. Era lì la poetessa leggeva le sue poesie sulla musica, offrendo un’esperienza unica ma dissacrante, sconvolgendo tutti per i temi spiazzanti di quel tempo. Angela Antonini dà voce a un puzzle di pensieri, muovendo la sua voce come fosse una danza, una manifestazione del fantasma, nel tentativo di far riapparire in qualche forma la voce della Sexton, attraverso un pensiero circolare dove non si fa alcuna distinzione tra lettere, poesie, canzoni, interviste. Le musiche originali della band sono ripropostedall’attore Donato Demita. Presenti racconti della pubblicazione “Transformations” del ’71, uscito in Italia per la casa editrice ’La nave di Teseo. Prenotazioni e prevendite sul sito ufficiale www.teatrodelledonne.com: tel. 055.2776393 - [email protected]), prevendite online anche su www.ticketone.it.