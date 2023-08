"Anm difende i pm: "Chiarire gli obblighi verso il Copasir" a Firenze dopo il tentato furto"

Dopo l’atto di incolpazione del Guardasigilli Carlo Nordio nei confronti dei pm di Firenze dell’inchiesta Open, interviene la giunta toscana dell’Anm, in difesa dei colleghi Luca Turco e Antonino Nastasi. "La Giunta Toscana dell’Anm non può che valutare negativamente tali attacchi ai colleghi i quali, evitando ogni esposizione mediatica, sostengono le ragioni dell’accusa, e lo fanno unicamente nel processo. In ogni caso la Giunta confida che nelle sedi competenti sia fatta compiuta chiarezza sulle vicende contestate, già più volte peraltro sottoposte a vaglio del giudice penale che ad oggi ha sempre disposto l’archiviazione dei relativi procedimenti. In questa sede può solo evidenziarsi che le contestazioni disciplinari riguarderebbero in sostanza complesse questioni di diritto, solo in parte affrontate da una recente sentenza della Corte Costituzionale. La questione è se esista o meno il dovere del pm di corrispondere ad una specifica richiesta di informazioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ove le informazioni richieste abbiano ad oggetto atti dichiarati dalla Corte di Cassazione processualmente inutilizzabili. Sul punto si registrano diverse opinioni tra gli studiosi della materia".

"A Firenze la Magistratura vive una stagione preoccupante. La vicenda Open non è nemmeno la più grave", ha rincarato il senatore di Forza Italia, Maurizio

Gasparri, riferendosi anche all’inchiesta sulle stragi.

ste.bro.