Toscana, 24 settembre 2108 - Sappiamo bene quanto sia importante il grandissimo lavoro che i vigili del fuoco svolgono ogni giorno per salvare vite. Vogliamo mettere in risalto anche il loro impegno per salvare le vite dei nostri amici animali. Lo facciamo citando alcuni casi tra i più recenti. E ringraziamo i vigili del fuoco per la loro enorme sensibilità!

CAPRIOLI - Il distaccamento dei vigili del fuoco di Petrazzi è intervenuto a Montaione (Firenze) in un agriturismo per soccorrere un piccolo capriolo rimasto incastrato in un cancello di ferro che delimita una scalinata per l’accesso a un sentiero. Il personale ha tagliato un listello di ferro del cancello per liberare l’animale selvatico che dopo essersi ripreso si è allontanato senza necessità del medico veterinario.

CINGHIALI - Sempre i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Pontassieve e di Firenze ovest, sono intervenuti nel comune di Pontassieve alle Sieci, per il recupero di un cinghiale finito accidentalmente nel fiume Arno. Dopo vari tentativi per bloccare l’animale selvatico, è stato indispensabile l’intervento del mezzo nautico. Il personale dei vigili del fuoco è riuscito inizialmente ad avvicinarsi e successivamente tramite una corda bloccare e riportare sulla sponda del fiume il cinghiale di circa 60 chili. Qui la polizia provinciale aveva predisposto una apposita gabbia per il successivo trasporto.

CANI - I vigili del fuoco del comando di Livorno, distaccamento di Cecina (Livorno), sono intervenuti nel comune di Castagneto Carducci nel viale di Bolgheri per soccorrere un cane da caccia cucciolo rimasto incastrato all’interno di una buca probabilmente scavata da un istrice: dopo un’ora e mezzo circa di lavoro sono riusciti a estrarre l’animale senza danni gravi per lo stesso.

GABBIANI - I vigili del fuoco del comando di Grosseto sono intervenuti a Porto Ercole per soccorrere un gabbiano rimasto intrappolato all’interno di una canna fumaria di una abitazione. La squadra dei vigili del fuoco ha aperto un varco nella parete dove passava la canna fumaria, portando in salvo l’animale.

MUCCHE - Sempre i vigili del fuoco di Grosseto hanno salvato una mucca che era caduta in un fossato.

GATTI - I vigili del fuoco del Comando di Livorno, distaccamento di Piombino, sono intervenuti a Sassetta per recuperare un gatto che, infilatosi in una tubazione, era rimasto prigioniero all’interno di una intercapedine tra due pareti. Per recuperare l’animale, che si trovava da due giorni intrappolato, i vigili del fuoco hanno praticato un foro nella parete. I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti in autostrada A1 presso l’area di servizio Badia al Pino, per un curioso episodio. Una coppia si è fermata con la propria auto alla stazione di servizio. I due sono scesi per sgranchirsi le gambe, hanno liberato dal trasportino i due gatti che trasportavano con loro all’interno dell’auto. I mici inavvertitamente hanno premuto il pulsante delle chiusure centralizzate, lasciando così la coppia fuori dall’auto, con le chiavi inserite nel quadro. La squadra dei vigili del fuoco è riuscita ad aprire l’auto, risolvendo così la situazione.

CAVALLI - I vigili del fuoco del comando di Pisa, distaccamento di Castelfranco, sono intervenuti nel Comune di Santa Maria a Monte presso un centro ippico dove un cavallo era caduto in un piccolo fossato non riuscendo più a uscirne. Con l’ausilio di un trattore e delle imbracature fatte giungere appositamente dal comando vigili del fuoco di Lucca il cavallo è stato fatto uscire dal fosso. Un veterinario ha aiutato a coordinare tutte le operazioni di recupero.