Animali, cibo, banchi e laboratori. In città torna la festa del bestiame

La Fiera del Bestiame del Valdarno, in programma oggi e domani a Rignano, non è solo un evento atteso dalla comunità per fare festa e ritrovarsi insieme: e il ricordo e il rinnovarsi delle proprie radici, legate alla terra, ai suoi frutti e ai suoi prodotti. Ci saranno come sempre nella zona del campo sportivo le merci, la fiera, i banchi, gli animali. Oltre agli spazi espositivi, in programma tante iniziative aperte al pubblico e di intrattenimento. Dai laboratori artigianali alle degustazioni guidate, passando per le dimostrazioni di antichi mestieri, nonni, adulti e bambini troveranno qualcosa che riaccende il ricordo o ravviva le passioni. Sarà possibile vedere animali degli allevamenti di zona, scoprire e acquistare prodotti tipici a chilometro zero, partecipare ad una escursione, provare le canoe, montare a cavallo, assistere alla tosatura della pecora, partecipare con il proprio fuoristrada ad un percorso con degustazione di prodotti in alcune aziende del territorio. Sarà anche possibile ammirare fiori di Iris, partecipare ai vari laboratori didattici, alla lavorazione della terracotta, assistere allo spettacolo di falconeria, di danza e in chiusura dei due giorni partecipare ad uno spettacolo in paese.

Sarà sempre aperto lo stand di ristorazione. La XXXIII edizione dell’Antica Fiera del Bestiame del Valdarno partirà ufficialmente questa mattina alle 10,30 dal palazzo comunale con la sfilata di animali e il corteo storico "Palio delle Tre Corone". Attraverso le vie del paese, la carovana di persone e animali raggiungerà la zona del campo sportivo del capoluogo dove alle 11 verrà inaugurata la Fiera.

Manuela Plastina