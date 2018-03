Firenze, 31 marzo 2018 - Angelo Vannini è morto ieri in Mugello dopo un impatto terribile tra la sua moto e un tir lungo la via Bolognese. E' successo tutto in una frazione di secondi all'altezza del Carlone, nel comune di Vaglia. Una morte che ha sconvolto il mondo dei bikers. Vannini, nato il 15 febbraio del 1966, era infatti presidente del Guzzi Club Fiorenza. Le due ruote, oltre all'amore per la moglie Patrizia Mariani. erano la sua passione da sempre. Vannini era molto conosciuto anche tra i motociclisti mugellani.

Proprio oggi, a Firenze, si sarebbe dovuto svolgere l’evento “MotOvo per la Helios Onlus”, raduno di bikers con giro per le campagne fiorentine, ma è stato annullato per rispetto della tragedia. Sulla sua pagina Facebook molti amici hanno lasciato messaggi di cordoglio: “Ciao Angelo!”, “Angelo vai verso la luce”. Oggi, dalle 12 alle 14 la salma sarà esposta alle cappelle del commiato di Firenze.