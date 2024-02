"Angela Bagni, Martina Parrini e Selene Samà presentano il nuovo volume di poesie di Michele Brancale: 'Salmi metropolitani e altri versi' nella Biblioteca comunale di Lastra a Signa" Angela Bagni, Martina Parrini, and Selene Samà present the poetry book 'Salmi metropolitani e altri versi' by Michele Brancale, praised by Antonio Tabucchi, at the Lastra a Signa Municipal Library.