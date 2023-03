Anderszewski fra gli Amici della Musica

Triplo appuntamento con i concerti degli Amici della Musica di Firenze. Oggi alle 16 è atteso alla Pergola il recital del pianista Piotr Anderszewski, domani alle 21 al Saloncino della Pergola torna invece in stagione uno dei più importanti quartetti in attività a livello internazionale, l’Hagen Quartett, che eseguirà il Quartetto n. 18 in la maggiore, K. 464 di Mozart e il Quartetto n. 2 in la maggiore op. 68 di Šostakóvic; lunedì 27 alle 21, sempre al Saloncino della Pergola, Lorenza Borrani al violino, Ursina Maria Braun al violoncello, Miquel Ramos Salvadó al clarinetto e Dénes Várjon al pianoforte eseguiranno Contrasts, Sz. 111di Bartók e Quatuor pour la fin du temps di Messiaen.

Da non perdere il recital del pianista polacco Piotr Anderszewski, considerato uno dei più importanti musicisti della sua generazione, che a Firenze aprirà il concerto con la Partita n.6 in mi minore BWV 830 di Bach, seguita da una selezione dalle Mazurche op. 50 del compositore polacco Karol Szymanowski, pubblicate tra il 1926 e il 1931. Nella seconda parte del programma, sarà la volta delle Variazioni op. 27 dell’austriaco Anton Webern, mentre a chiudere il programma sarà la Sonata n.31 in la bemolle maggiore op.110 di Beethoven, la penultima del compositore di Bonn. Riconosciuto per l’intensità e l’originalità delle sue interpretazioni Anderszewski ha ricevuto il premio Gilmore, il premio Szymanowski e il premio della Royal Philharmonic Society.

Giovanni Ballerini