Ancora un furto alla scuola Anna Frank Adesso i ladri si portano via anche le caramelle dei bambini

Ancora un furto alla scuola Anna Frank di via Baldovinetti nella notte. È il secondo in una settimana all’istituto e il quinto in un mese nelle scuole di Monticelli-Soffiano-Legnaia. Analogamente agli altri casi, i ladri hanno portato via un vecchio pc e, fatto che lascia perplessi, anche delle caramelle e la raccolta bollini Coop per la scuola. I malfattori si sono introdotti da una porta secondaria, come registrato da un sensore dell’impianto di allarme che ha registrato il passaggio nella notte; c’è il dubbio tuttavia che non sia scattato l’allarme stesso. Il valore commerciale praticamente nullo della merce rubata fa sempre più propendere verso l’ipotesi che si tratti più di un raid vandalico piuttosto che di furti a scopo di lucro.

Carlo Casini