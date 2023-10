Ancora scontro su Israele. Milani torna all’attacco

Chi pensava a un lunedì tranquillo in consiglio comunale, visto che l’ordine del giorno si presentava piuttosto blando, si è dovuto ricredere. Il protagonista è di nuovo il presidente dell’assemblea cittadina Luca Milani, esponente del Pd, che sabato scorso aveva avuto un diverbio col leader di Iv Matteo Renzi alla festa de Il Foglio.

Le parole di Milani su Israele dove diceva che erano "sbagliate le manifestazioni pro Palestina e pro Israele" avevano irritato tantissimo Renzi. Milani in aula non ha toccato l’argomento ma ha fatto uscire una nota dove dice di "aver subito una vera aggressione verbale, seguita da un giudizio severo, duro, netto sul presidente del consiglio comunale di Firenze" (Renzi aveva detto che Milani era "l’uomo sbagliato al posto sbagliato", ndr).

"Renzi si è scagliato sulle mie dichiarazioni con violenza, travisandole, strumentalizzandole e non permettendo una replica", ha detto Milani. La novità è l’attacco, violento, alla capogruppo di Iv Mimma Dardano: "Lei, che viene da Pax Christi, che ha partecipato a manifestazioni per la pace in Palestina, che ha partecipato al dibattito dal titolo ‘I diritti violati nella Palestina sotto occupazione’ con la presentazione del rapporto di Amnesty, da che parte stava?", ha detto Milani. Che poi ha continuato. Quando nel 2020, a giugno, "insieme all’associazione di ‘Amicizia Italia Palestina’ ha consegnato al console onorario di Israele a Firenze due importanti documenti contro l’annessione unilaterale di una significativa parte del territorio palestinese, ‘già ampiamente defraudato’, come scritto nel comunicato di Pax Christi, da che parte stava?".

Secondo Milani l’errore "è dividerci in due tifoserie" e, per dare ancora più forza alla sua tesi, ha citato organizzazioni come "Cgil, Acli, Arci, Anpi e tante organizzazioni che hanno condiviso questo pensiero". Da parte di Iv il clima è bollente: Dardano infuriata, la collega di Iv Barbara Felleca è uscita allo scoperto, difendendola. "Milani per la seconda volta ha recitato il suo comunicato, attaccando la consigliera Dardano e questo mi dispiace – ha spiegato – Questo non è stile e correttezza istituzionale".

Per Iv il clima di tensione è alle stelle. E non riguarda solo il Pd. Dardano e Felleca volevano presentare in aula una risoluzione per dare "solidarietà alle popolazioni colpite dall’attacco terroristico di Hamas". E in quel caso avevano l’appoggio del Pd. L’atto però non è stato neanche discusso: questo perché, da regolamento, ci vuole l’ok di tutti i capigruppo e sia Antonella Bundu (Sinistra Progetto Comune) che Roberto De Blasi (M5s) non hanno firmato il documento. Da Sinistra Progetto Comune, attraverso Dmitrij Palagi, si è sottolineato che "la decisione è stata presa per evitare l’oscena strumentalizzazione dentro la maggioranza". "Poteva essere un’occasione importante – il commento di Dardano – per una condanna unanime e chiara all’attacco terroristico di Hamas, così come ha fatto la Regione Toscana e il nostro sindaco ieri alla manifestazione in piazza Duomo". Il consiglio sembra le montagne russe: ogni volta si balla.