Ancora fermi i lavori per la viabilità In corso un contenzioso con la ditta La polemica della consigliera Tozzi

Sono ancora fermi i lavori per la nuova viabilità di Vaggio: a metà febbraio del 2022 i sindaci di Reggello e Castelfranco-Piandiscò, entrambe interessate dall’importante cantiere, avevano consegnato i lavori al raggruppamento temporaneo d’imprese vincitore della gara. L’opera, che vale un importo complessivo di 1,15 milioni, prevede la costruzione di un nuovo ponte sul torrente Resco per bypassare il centro abitato e l’area delle scuole, ma anche la realizzazione di una nuova rotatoria sul fronte reggellese. Ma la ditta si è fermata e c’è un contenzioso aperto, con revoca alla ditta dell’appalto. La rotonda è aperta solo nella prima parte e in maniera provvisoria e, secondo la consigliera regionale Elisa Tozzi (Toscana Domani), "pericolosa e insicura – dice sollecitando una risoluzione –. Assistere a un rimpallo di responsabilità tra Comune, Città Metropolitana e Regione è francamente intollerabile. Si parla di terze corsie e società per gestire la Fi-Pi-Li, ma non si è neppure in grado di mettere in sicurezza poche centinaia di metri di strada". I lavori a Vaggio, dice, "vanno fatti ripartire quanto prima, come chiedono i cittadini. Per questo chiederò formalmente alla giunta regionale con un atto specifico di intervenire direttamente con risorse proprie e superare questa impasse". In vista del procedimento in tribunale, la palla intanto passa a un tecnico per la valutazione di quanto è stato fatto. Ad appalto revocato, si passa alla seconda ditta in graduatoria alla gara: interpellata dai Comuni appaltanti, si sarebbe detta disponibile. C’è dunque la speranza che qualcosa a breve possa sbloccarsi.

Manuela Plastina