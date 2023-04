Anche Nocentini passa a Italia Viva E resta in maggioranza

Matteo Nocentini (foto), consigliere comunale eletto con la lista civica ‘Per Figline Incisa’, passa a Italia Viva "per dare contributo e un valore aggiunto al dibattito politico con le idee riformiste che stanno alla base del partito". Conferma che resterà in maggioranza: "Se ci sarà dialogo e sguardo lungo da parte di tutti, non ci saranno problemi a costruire un percorso politico più solido per dare spinta e forza all’azione amministrativa e condurre all’avanzamento dei progetti di comunità, come il Pnrr e a cogliere nuove idee e opportunità".