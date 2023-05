Anche il volley penalizzato

Non solo calcio, anche sul volley non sono mancate le polemiche. Perché la vicenda dell’area Turri è cominciata proprio dalla volontà del patron della Savino del Bene, Paolo Nocentini di costruire un nuovo palazzetto per la squadra di A1 femminile. E’ allora che, invece di demolire l’attuale impianto, fatiscente, il Comune ha invece deciso di ‘spianare’ il Turri. Il primo assurdo: costruire un nuovo palazzetto accanto al vecchio. Quando Nocentini, piegato dalle mille burocrazie, decise di tirarsi indietro, l’amministrazione ha virato sul progetto della nuova Fermi, ma sempre demolendo il campo da calcio. In questo modo la Savino del Bene è emigrata verso Firenze, e lo Scandicci si è trovato senza stadio, e senza prospettiva.